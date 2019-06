Verkenners gaan praten met Arnhemse raad

Twee verkenners van de VVD en GroenLinks gaan praten met de Arnhemse gemeenteraad over de politieke problemen die daar zijn ontstaan. Coalitiepartijen GroenLinks en PvdA besloten vrijdag dat ze niet verder wilden met D66 en de VVD, de andere partijen in de coalitie. De verkenners gaan proberen de breuk te lijmen. Als dat niet lukt, onderzoeken ze welke samenwerking wel mogelijk is.

Tijdens een extra raadsvergadering bleek woensdag dat D66 en de VVD „verrast” en „teleurgesteld” waren over de breuk. Maar duidelijk werd ook dat het in de coalitie nooit heeft geboterd, met name tussen GroenLinks en D66. „Er zijn gevoeligheden over en weer. Er wordt geschreeuwd in plaats van gepraat. Coalitiegenoten proberen elkaar te tackelen”, klonk het. De bestuurscultuur in Arnhem is al jaren een zorgenkindje.

De coalitie, die samen 22 van de 39 raadszetels bezet, heeft de wethouders niet teruggetrokken. Die blijven gewoon aan het werk terwijl de verkenners aan de slag gaan. De ruziënde coalitie heeft van de oppositie het dringende advies gekregen om wat meer respect voor elkaar te hebben.