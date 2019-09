Verkeersvliegers dreigen met acties om cao

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) dreigt met acties tegen Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) als er voor maandag geen duidelijkheid komt over een sociaal plan. Ook moet er een opening komen in de cao-onderhandelingen die al meer dan elf maanden bezig zijn.

De VNV onderhandelt sinds oktober 2018 met de NHV, maar er zit volgens de vakbond geen schot in de zaak. Vooral voor piloten die voor de Kustwacht bij zoekacties de lucht in gaan moet er dringend een cao komen, zegt de VNV. Ook wil de vereniging dat er een afvloeiingsplan komt voor de helikopterpiloten die naar boorplatforms vliegen, na het kwijtraken van de olie- en gasactiviteiten in Den Helder. Er dreigen achttien mensen ontslagen te worden.

De piloten van de NHV werken sinds 2015 onder dezelfde cao.