Verkeersruzie escaleert: schot gelost

Een verkeersruzie in Rotterdam is maandag flink geëscaleerd. De betrokkenen gingen elkaar te lijf in het Kralingse Bos. Er vielen klappen en iemand trok op den duur een vuurwapen en loste een schot, meldde de politie dinsdag. Verderop vonden agenten een vuurwapen in een tuin.

Niemand raakte gewond door het schot. Bij de ruzie waren meerdere mannen betrokken. De politie heeft een 34-jarige Rotterdammer opgepakt en is nog naar de anderen op zoek.

Waarom de inzittenden van twee auto’s precies ruzie met elkaar kregen, is onduidelijk.