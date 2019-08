Een verkeersregelaar is zondagochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij zaterdagmiddag gewond raakte bij een val. Of de man viel bij het aanspreken van een tractorbestuurder, of dat hij door de tractor is geraakt, wordt nog onderzocht.

Het slachtoffer is een 68-jarige man uit Hellevoetsluis. Hij werkte zaterdag in zijn woonplaats als verkeersregelaar bij een evenement.