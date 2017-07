De A2 is woensdag bij Eindhoven in de richting van Maastricht dicht doordat een vrachtwagen met hooi in brand was gevlogen. De brand is inmiddels geblust, maar de opruimwerkzaamheden duren vermoedelijk nog tot 14.00 uur

De ANWB laat weten dat naar verwachting omstreeks 10.00 uur een rijstrook kan worden vrijgegeven. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg, maar komt daar wel in een file terecht. Ook op de aansluitende A50 en A58 staat het verkeer in de file.