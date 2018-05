Verkeersoverlast Eindhoven door ongeval A67

Het verkeer rond Eindhoven heeft dinsdag te maken gehad met een zware avondspits. Oorzaak was een gekantelde vrachtauto geladen met veevoer op de A67 bij Eersel. Het wegtakelen zou volgens Rijkswaterstaat vermoedelijk nog tot na de avondspits duren.

De A67 (Eindhoven-Turnhout) was richting België enige tijd geheel afgesloten. In de middag kwam één van de twee rijstroken beschikbaar. Rijkswaterstaat adviseerde het verkeer richting Antwerpen te rijden via Tilburg en Breda (A58/A16). De rechterrijstrook blijft voorlopig nog dicht voor de berging van de vrachtwagen.