Verkeersongevallen eisen zeker vier levens

Ongevallen hebben de afgelopen dagen aan zeker vier mensen het leven gekost. Dat meldden woordvoerders van de politie.

In Zevenaar kwam zaterdagavond een 19-jarige man uit Velp om het leven bij een stunt. De man stond in een winkelwagentje dat werd voortgetrokken door een auto. Het wagentje was volgens ooggetuigen met spanbanden vastgemaakt aan de auto. Op de Voltastraat, op het bedrijventerrein van Zevenaar, ging het mis. Vermoedelijk doordat het winkelwagentje tegen een stoeprand botste, kwam de man ten val. Hij belandde op het wegdek en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit de gemeente Rijnwaarden, is aangehouden.

Een 18-jarige scooterrijder is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeval in Groesbeek. Het ongeval gebeurde op de Cranenburgsestraat in de Gelderse plaats. De inwoner van De Horst, aan de oostkant van Groesbeek, reed tegen een paaltje en belandde in een sloot. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren. Dat was echter tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een 66-jarige vrouw uit het Drentse Peize is zaterdagmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeval tussen Camperduin en Petten, in Noord-Holland. Het slachtoffer wilde met haar fiets oversteken op de Hondsbosscheweg. Daarbij werd ze aangereden door een auto, die werd bestuurd door een 19-jarige man uit IJmuiden. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Een 47-jarige man uit Teuge kwam vrijdagavond op zaterdag om het leven bij een ongeval in Bussloo. De man wilde vrijdagavond na een feest in Bussloo naar huis fietsen, maar kwam daar niet aan. Zijn familieleden deden vervolgens bij de politie melding van de vermissing, waarna er een grootschalige zoektocht werd opgezet. Zaterdag werd het lichaam van de man gevonden in een sloot tussen de Leemsteeg en de Bottenhoekseweg. Ook de fiets van de man werd daar aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat de inwoner van Teuge een ongeval heeft gehad.