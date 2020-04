Verkeersongevallen eisen meer jonge levens

Hoewel het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019 iets lager was dan een jaar eerder, kwam een kwart meer twintigers en dertigers om in het verkeer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar eisten verkeersongevallen 661 slachtoffers. Dat zijn er 17 minder dan in 2018, toen onderzoekers de grootste stijging zagen in bijna dertig jaar.

Ruim een derde van de verkeersslachtoffers verongelukte als bestuurder of passagier van een personenauto. Ook overleden ruim 200 fietsers in het verkeer. Evenals voorgaande jaren was het merendeel van de verkeersslachtoffers man.

Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers ging vooral omhoog omdat zij vaker omkwamen bij auto-ongevallen. Bovendien verongelukten meer motorrijders en bestuurders van bromfietsen van deze leeftijden.

Trend

CBS-socioloog Tanja Traag vindt het nog te vroeg om van een trend te spreken wat betreft het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers. „Je ziet dat die cijfers elk jaar wat schommelen. De algemene trend is dat het aantal verkeersslachtoffers sinds 2000 terugloopt en de laatste jaren rond hetzelfde niveau hangt.”

In Noord-Brabant kwamen 55 automobilisten om in het verkeer, het meest van heel Nederland. Ook relatief gezien was het aantal dodelijke auto-ongevallen in deze provincie het hoogst, kijkend naar hoeveel kilometers automobilisten hier hebben afgelegd. Ook Drenthe en Limburg vallen op.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spreekt van „een heel klein en voorzichtig stapje in de goede richting”, wijzend naar de daling van het aantal slachtoffers. Maar „we hebben nog een lange weg te gaan”, voegt ze daaraan toe. Het verdriet van nabestaanden „motiveert mij om me elke dag te blijven inzetten voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers”, aldus de bewindsvrouw. „Door afleiding achter het stuur en op de fiets aan te pakken. Door te investeren in veilige wegen, fietspaden en rotondes.”

Veilige wegen

Ook de ANWB is voorzichtig positief over de daling van het aantal verkeersdoden. De bond pleit ervoor door te gaan met voortvarende uitvoering van de verkeersveiligheidsambities in het regeerakkoord. ANWB-directeur Frits van Bruggen: „Gezien deze cijfers blijven investeringen in bijvoorbeeld veilige wegen en fietspaden onverminderd hard nodig om het aantal doden verder terug te dringen. Dit voorkomt niet alleen veel persoonlijk leed, maar zal zich ook terugbetalen in maatschappelijke baten.”

ANWB: daling aantal verkeersdoden stapje in goede richtting

VVN is bezorgd over ‘fors aantal verkeersdoden’ in 2019