Verkeersongeval Oosterhout eist tweede leven

Een ongeval met een auto, zondagavond op de A27 bij Oosterhout, heeft een tweede inzittende het leven gekost. Een van de slachtoffers is een Franse vrouw van achttien, het andere slachtoffer is een man van wie de identiteit nog niet is vastgesteld.

De slachtoffers werden uit de auto geslingerd. Drie andere inzittenden bleven ongedeerd.

De auto kwam volgens de politie vermoedelijk met twee wielen in de berm terecht, waarna de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte. De man, een 22-jarige Italiaan, is aangehouden.

Een van de inzittenden heeft verklaard dat de groep Amsterdam had bezocht en onderweg terug naar Parijs was.