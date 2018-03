„Verkeersinformatie op mobieltje is heel wat anders dan appen”

Persoonlijke verkeersinformatie ontvangen via een smartphone in de auto is niet te vergelijken met mailen of appen onder het rijden. „De ”onderweg-app” zet je aan voordat je gaat rijden. Onderweg geldt zoals altijd: blijf van je telefoon af.”

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) lanceerde vorige week de persoonlijke onderweg-app op de beurs Intertraffic in Amsterdam. De app is beschikbaar voor de ongeveer 1,2 miljoen weggebruikers die Flitsmeister op hun smartphone hebben staan.

Flitsmeister gaf al informatie over snelheidscontroles langs de weg. Vanaf dinsdag waarschuwt de app met meldingen en geluid voor veranderende omstandigheden onderweg, zoals gevaarlijk weer, opkomende gladheid, een naderende file of verkeer dat helemaal stilstaat. Het is een gepersonaliseerde app, die onderweg live meekijkt met de bestuurder. „Maar de app kijkt verder dan de voorruit en kan ook om de volgende bocht kijken.”

De informatie op de app wordt snel uitgebreid, beloofde Van Nieuwenhuizen. Binnenkort is ook te zien waar spitsstroken en plusstroken opengaan. Op de wat langere termijn volgen er adviezen over een groene golf voor verkeerslichten en beschikbare parkeerplaatsen. Ook komt de informatie beschikbaar voor andere navigatiesystemen.

„Navigatie verandert in tactische rijondersteuning voor de individuele bestuurder”, aldus het ministerie. „Doel is uiteraard het vergroten van de verkeersveiligheid. Maar ook het verbeteren van de doorstroming. Wie op tijd weet wat er onderweg gebeurt, kan ook op tijd anticiperen.”

Ook Veilig Verkeer Nederland is voorstander van zo slim mogelijke navigatieapparatuur in de auto. „Dat verhoogt de verkeersveiligheid, zonder dat de bestuurder wordt afgeleid”, zegt een woordvoerster. „Als verkeersinformatie op een veilige manier wordt aangeboden aan de automobilist zijn wij daar zeker positief over.” VVN voert al jaren campagne tegen smartphones in de auto. „Maar in dit geval komt de bestuurder niet aan zijn toestel, zolang hij maar niet al rijdend zijn bestemming gaat veranderen. Daar zijn we weer wel fel op tegen.”

„Natuurlijk is er steeds discussie over het gebruik van de smartphone in de auto. Dat is ook volledig terecht”, zegt de woordvoerder van het ministerie. „Dit systeem is echter een slimmere toepassing van het navigatiesysteem dat veel mensen al gebruiken. Je zet je telefoon in een houder en hoeft er verder niet aan te komen. Je kunt het scherm uitlezen of meldingen beluisteren. Net zoals je vroeger naar verkeersinformatie op de radio luisterde.”

De onderweg-app is de eerste livedienst die is ontwikkeld door Talking Traffic, een samenwerkingsverband van het ministerie, lagere overheden en het bedrijfsleven. In Talking Traffic wordt gewerkt aan nieuwe en slimme technologie om de nieuwe generatie reisinformatie voor zo veel mogelijk gebruikers beschikbaar te maken. De partners ontsluiten daarvoor zo veel mogelijk kennis en data. Van Nieuwenhuizen: „Nieuwe technologie maakt onze infrastructuur steeds slimmer.”

Talking Traffic werkt ook aan het verbeteren van verkeerslichtinstallaties. Het is de bedoeling dat verkeerslichten via ingebouwde software gaan communiceren met weggebruikers en andere verkeerslichten. Doel is dat stoplichten waar nodig langer op groen blijven staan, zodat het verkeer beter doorstroomt. Reistijdverlies bij verkeerslichten levert nu nog een schadepost van 90 miljoen euro per jaar op. Binnen vijf jaar wil het ministerie 2000 tot 3000 verkeerslichten van de nieuwe software hebben voorzien.