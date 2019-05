Verkeershinder in weekenden in Zuid-Holland

Automobilisten in Zuid-Holland moeten de komende tijd rekening houden met verkeershinder door wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat vernieuwt in de weekenden op verschillende plekken het asfalt.

Op de A20 tussen Gouda en Prins Alexander en verderop tussen knooppunt Kleinpolderplein en Kethelplein wordt in de weekenden van 5 en 12 juli nieuw asfalt aangelegd. De weg is dan dicht. In tegenovergestelde richting is de weg op die plekken afgesloten in het weekend van 27 september en dat van 4 oktober.

De A4 van Den Haag richting Rotterdam is dicht in het weekend van 14 juni voor asfaltwerkzaamheden. Datzelfde weekend wordt het verkeer ook gestremd op de A16. Van Moerdijk naar Dordrecht is de weg daar afgesloten.

Ook de N44 bij Wassenaar is in beide richtingen drie weekenden dicht, verspreid over september, oktober en november.