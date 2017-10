Verkeershinder door defect Leidsche Rijntunnel

Door een storing in de Leidsche Rijntunnel is grote verkeershinder ontstaan op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Rijkswaterstaat sloot de hoofdbuis vanwege technische problemen. Automobilisten moeten rekening houden met forse vertraging.

De storing treft weggebruikers die van Amsterdam naar Utrecht rijden. Door het defect is het zogeheten ‘tunneldoseren’ momenteel onmogelijk. Met die maatregel voorkomt Rijkswaterstaat dat file komt te staan in tunnels. De wegbeheerder stuurde een monteur naar de tunnel, maar het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn verholpen.

Het instellen van een omleiding is momenteel niet mogelijk. „Op omleidingswegen is het zo druk dat het niets toe zou voegen”, legt een woordvoerder uit.