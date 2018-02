„Verkeershinder bij Rotterdam voorbij”

De verkeershinder rond Rotterdam is voorbij. Rond Den Haag en Rotterdam ontstond vrijdagmiddag een verkeersinfarct nadat de Beneluxtunnel was afgesloten in verband met een storing in de software, waardoor de veiligheidssystemen buiten werking waren. Daarom ging de tunnel uit voorzorg na het middaguur in beide richtingen dicht, met urenlange files tot gevolg.

Omstreeks 16.00 uur was de storing verholpen en ging de tunnel deels weer open. Rond 16.30 uur waren alle rijbanen beschikbaar. Daarna losten de files langzaam op.