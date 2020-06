Verkeersexperiment voor betere lucht rondom Maastunnel

De gemeente Rotterdam is begonnen met een experiment om de luchtkwaliteit in de omgeving van de Maastunnelcorridor te verbeteren. Om het verkeer via de tunneltraverse te ontmoedigen, is zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden op de route richting de tunnel een van de twee rijstroken afgesloten voor verkeer. Alleen hulpdiensten met zwaailicht mogen van die afgesloten rijbaan gebruikmaken.

De verantwoordelijke wethouders Arno Bonte (Duurzaamheid) en Judith Bokhove (Mobiliteit) willen de komende maanden op die manier onderzoeken hoe de verkeersstromen zich door de stad bewegen en de luchtkwaliteit op de drukke route kan verbeteren.

„Om de problemen van de luchtvervuiling op deze route op te lossen is het verminderen van verkeer onvermijdelijk”, zegt Bonte (GroenLinks). „Omwonenden vragen al lange tijd om schone lucht in te kunnen ademen, dat gaan we nu regelen.”

Zijn collega en partijgenoot Bokhove zegt minder verkeer te willen dat de Maastunnel gebruikt om de stad te doorkruisen. „We houden dat verkeer liever op de ring om Rotterdam, zodat Rotterdammers hun noodzakelijke ritten kunnen blijven maken.” Daarnaast wil zij het gebruik van fiets en ov bevorderen.

Met de afsluiting van de rijbanen richting de Maastunnel wordt tevens onderzocht of die rijstroken in de toekomst te gebruiken zijn voor openbaar vervoer.

Het experiment maakt onderdeel uit van meer verkeersproeven in de stad, zoals rond het Kruisplein en het Eendrachtsplein en rondom de Erasmusbrug.