Verkeersellende rond Rotterdam

Automobilisten rond Rotterdam moeten rekening houden met ernstige vertraging. De A20 is dicht in de richting van Hoek van Holland bij het Kleinpolderplein na een ongeluk met zeker drie vrachtwagens. In omgekeerde richting zijn twee rijstroken dicht voor de hulpdiensten, zegt de ANWB.

Verkeer kan omrijden via de A15 en de A4, maar daar staat het verkeer eveneens vast door eerdere ongelukken. Ook op de A16 bij Ridderkerk staat file door de afwikkeling van een ongeluk met een betonwagen.

Op de wegen wordt sowieso extra drukte verwacht omdat veel mensen vanaf vrijdag een lang paasweekend vieren.