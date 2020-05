Verkeersdrukte richting kustplaatsen neemt toe

De drukte op de wegen in Nederland neemt donderdag tegen het einde van de ochtend behoorlijk toe. Veel mensen zijn op Hemelvaartsdag op weg richting de stranden in Zeeland. Ook is er vrij veel verkeer op weg naar de kustplaatsen in de kop van Noord-Holland. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er rond 11.00 uur een totale filelengte in Nederland is van 50 kilometer.

In Zeeland waren vanwege de maatregelen rond het coronavirus al maatregelen genomen. De Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter in Vlissingen zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland besloot dat om te voorkomen dat de boulevards volstromen met bezoekers en mensen te weinig afstand van elkaar houden.

Het ‘rondje boulevards’ in Vlissingen is een populaire route voor zowel gemotoriseerd verkeer als wandelaars en fietsers. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden gesloten omdat het te druk werd.