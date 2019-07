Verkeersdrukte door regen en vakantiegangers

Rond de steden Utrecht, Rotterdam en Arnhem was het vrijdagmiddag erg druk op de weg. Dat meldt de ANWB. Dat had vooral te maken met de regen en vakantieverkeer. In het noorden van Nederland is de zomervakantie begonnen.

Om 16.15 uur bereikte de verkeersdrukte het hoogtepunt. Toen stond er in totaal 650 kilometer file. Bij Arnhem ontstond grote drukte door wegwerkzaamheden. Daar liep het met name vast op de A325 waardoor reizigers geconfronteerd werden met flinke vertragingen.

De ANWB waarschuwde vrijdagochtend ook al voor verkeersdrukte in andere landen. Zo is het druk in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De vertraging bij de Gotthardtunnel in Zwitserland loopt het hele weekend op tot twee uur. In Frankrijk is de drukte meer verspreid door het land, maar volgens de ANWB lopen vooral de wegen richting het zuiden vol.