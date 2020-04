Verkeersdrukte buiten de spits soms bijna als vanouds

Het is de afgelopen week wederom drukker geworden op de snelweg, al is het nog steeds rustiger dan voor de coronamaatregelen half maart van kracht werden. Op sommige momenten buiten de spits is het weer bijna even druk als gebruikelijk. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Afgelopen dinsdag reed er 29 procent minder verkeer op de snelweg dan op 3 maart, toen de ‘intelligente lockdown’ van Mark Rutte nog niet van kracht was. Een week eerder was het nog 31 procent rustiger dan gebruikelijk.

Buiten de spits was het herstel het duidelijkst zichtbaar. Zo was het afgelopen dinsdag om 14.00 uur op de snelwegen 22 procent rustiger dan voor de coronamaatregelen. Op de laatste dinsdag van maart reden op dat tijdstip nog 36 procent minder voertuigen op de snelweg. De onderzoekers vermoeden dat het buiten spitsuren drukker wordt omdat er meer mensen op pad gaan om te recreëren en te winkelen. Maar ook tijdens de spits trekt het verkeer langzaam aan.

Het vrachtverkeer is bijna weer helemaal op het niveau van voor de coronacrisis. Afgelopen dinsdag reden gemiddeld in Nederland nog maar 2 procent minder vrachtwagens op de snelweg vergeleken met 3 maart. Er zijn in dit opzicht wel grote verschillen tussen provincies. Zo rijdt in Noord-Holland nog 10 procent minder vrachtverkeer dan gebruikelijk, terwijl in het Noorden zelfs meer vrachtwagens op de snelwegen zijn.