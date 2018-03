Verkeersdoden Helmond zijn arbeidsmigranten

De politie heeft de identiteit achterhaald van de vijf personen die maandagmiddag om het leven kwamen bij een ongeluk op de N270 tussen Helmond en Deurne. Het gaat om vier mannen variërend in leeftijd van 27 tot 37 jaar en een vrouw van 24 jaar. Volgens de politie zijn het arbeidsmigranten die verbleven in het Duitse Goch, over de grens bij Nijmegen. Het land van herkomst kon de politie nog niet mededelen.

De slachtoffers zaten allen in een bestelbus die frontaal in botsing kwam met een vrachtwagen.

Drie andere inzittenden van het busje, een vrouw van 49 jaar en twee mannen van 36 jaar, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrachtwagenchauffeur, een 48-jarige man uit Heusden, liep zware verwondingen op.

De bestelbus is eigendom van de Horizon Groep in Velp, een uitzendbureau voor onder meer de vleesindustrie. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.