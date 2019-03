Een 31-jarige automobilist uit Zevenhuizen (ZH) is in de nacht van zondag op maandag in zijn woonplaats overleden na een verkeersongeluk op de Bredeweg.

De man kwam zondag rond 21.00 uur met zijn auto in een sloot terecht. Omstanders haalden de man uit de sloot en verleenden eerste hulp. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later overleed.