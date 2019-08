Een 33-jarige man uit Meerssen is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van de verwondingen, die hij ’s ochtends in alle vroegte opliep bij een ongeluk in het Limburgse Klimmen. Dat maakte de politie in Limburg zaterdag bekend.

De man zat als bijrijder in een auto die rond 05.30 uur op de Putterweg in die plaats uit de bocht vloog en tegen een lichtmast tot stilstand kwam.

De bestuurder, die eveneens gewond raakte, wordt nog gehoord over het ongeluk.