Verkeersdode bij ongeluk toerit A27 Hilversum

Een vrouw is zaterdagochtend in alle vroegte om het leven gekomen bij een ongeluk op de toerit naar de A27 bij Hilversum. Zij was passagier in een auto die rond 03.30 uur van het talud naast de oprit schoot en tegen enkele bomen botste.

De bestuurder, een man uit Maarssen, bleek volgens de politie onder invloed van alcohol te zijn en werd daarom aangehouden. Hij liep lichte verwondingen op.

Vanwege onderzoek door verkeersspecialisten van de politie is de plaats van het ongeluk vooralsnog afgesloten voor het verkeer.