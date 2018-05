Verkeerschaos en gewonden door ongeval op A12

Een ongeval op de A12 zorgt in de avondspits voor een verkeerschaos in de westelijke Randstad. Snelweg A12 bij Zevenhuizen is nog tot het einde van de avondspits in beide richtingen afgesloten, onder meer vanwege politieonderzoek en reparaties. Rond Leiden, Den Haag en Rotterdam staat het verkeer muurvast. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun reis even uit te stellen.

Het verkeer werd na het ongeluk waarbij donderdagmiddag zes mensen gewond raakten omgeleid via A4, A13 en A20. Maar daar hebben zich, ondanks de meivakantie lange files gevormd en ook de provinciale wegen in de wijde omgeving staan vol. Rijkswaterstaatverkeersinfo meldde omstreeks 17.00 uur 73 kilometer file op de omrijroutes.

De politie vermoedt dat het ongeluk op de A12 ontstond doordat een vrachtwagenchauffeur tijdens het inhalen een lekke band kreeg. De vrachtwagen raakte een busje en beide voertuigen schoven richting de vangrail van beton. Het busje en betonnen delen van de vangrail belandden op de andere rijbaan waar twee auto’s er tegenaan reden.