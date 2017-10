Verkeerde vrouw op foto bij opsporingsbericht

Bij een opsporingsbericht in maart heeft de politie een foto geplaatst van de verkeerde persoon. De vrouw die op de beelden was te zien, heeft namelijk niets te maken met een in Zaandam gepleegde babbeltruc in januari van dit jaar. De politie heeft inmiddels haar excuses aangeboden en de foto van alle officiële opsporingskanalen verwijderd.

„De politie betreurt deze foute gang van zaken”, laat ze weten. Inmiddels zijn de camerabeelden van de juiste verdachte opgevraagd.

De foto was onder meer te zien op politie.nl, de website van de politie, en in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH. In laatstgenoemde programma maakt de politie Noord-Holland woensdag eveneens excuses.