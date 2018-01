Verkeerde verdachte afgeleverd in rechtbank

Verwarring in de Utrechtse rechtbank donderdagochtend. De verkeerde man stond terecht voor een serie aanrandingen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving hierover door het AD.

De verwarring was ontstaan doordat beide verdachten een Somalische achtergrond hebben en namen die op elkaar lijken. Zo gebeurde het dat de verkeerde verdachte vanuit Vught naar Utrecht werd gebracht. Terwijl de man die terecht had moeten staan in Utrecht bij een rechtbank in Limburg belandde.

De man wordt verdacht van diverse aanrandingen en zou zijn straf te horen hebben gekregen. Volgens de woordvoerder verschijnt de man volgende week alsnog op zitting om Utrecht voor het vonnis.