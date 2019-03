Verkeerde stembiljetten in Vlissingen ongeldig

Op drie stembureaus in de gemeente Vlissingen zijn stembiljetten aangetroffen die voor de provincie Zuid-Holland waren bestemd. De Kiesraad heeft aan de gemeente Vlissingen gemeld dat stemmen die op die verkeerde biljetten zijn uitgebracht niet geldig zijn.

Woensdag werden aan het eind van de ochtend ongeveer tien Zuid-Hollandse stembiljetten aangetroffen in een wijkgebouw in Oost-Souburg. Het ging om biljetten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten.

De gemeente liet daarna op alle stembureaus de stembiljetten extra controleren. In een stembureau in het dorp Ritthem werden tientallen stembiljetten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in Zuid Holland aangetroffen. Op het stembureau in de bioscoop van Vlissingen zijn ruim twintig verkeerde stembiljetten gevonden.

De gemeente Vlissingen weet pas na het sluiten van de stembureaus hoeveel mensen een verkeerd stembiljet hebben ingevuld.