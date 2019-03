Verkeerd afgestelde rem oorzaak liftongeluk

Het liftongeluk in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari is ontstaan door een verkeerd afgestelde rem. Onafhankelijk onderzoek heeft dat uitgewezen. De liftcabine met daarin veertien mensen viel met hoge snelheid zes verdiepingen omlaag en kwam pas tot stilstand in de kelder. Er vielen enkele gewonden.

De lift kwam op de zesde verdieping vast te zitten en bij een poging hem los te krijgen, viel de cabine naar beneden. De andere liften in het gebouw werden na het ongeval afgesloten en na een veiligheidscontrole weer in gebruik genomen.