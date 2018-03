Verkeer vast op Afsluitdijk

Door een storing aan de Lorentzbrug, aan de Friese kant van de Afsluitdijk, heeft het verkeer op de A7 richting Noord-Holland last van vertraging. „Een monteur is ter plaatse om de storing te verhelpen”, aldus Rijkswaterstaat.

„Het verkeer richting Friesland zal tijdelijk over de andere baan worden geleid, waarbij in beide richtingen één strook beschikbaar is.” Aanvankelijk werd gemeld dat het een storing aan de Stevinsluizen was, aan de Noord-Hollandse kant, maar dat is niet het geval. Voor het verkeer over de Afsluitdijk maakt het weinig verschil. Tot de storing voorbij is, blijft sprake van vertraging.