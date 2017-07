Het verkeer op snelweg A44 bij Sassenheim is in beide richtingen gestremd door een defecte ophaalbrug. De Kaagbrug staat open en gaat vanwege een technische storing niet meer dicht.

In zowel de richting van Amsterdam als in de richting Den Haag staan files. Het is nog onduidelijk hoelang het ongemak gaat duren. Verkeer van en naar Den Haag kan omrijden via de A4, meldt de ANWB.