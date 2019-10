Verkeer rond Utrecht vastgelopen door protest

Het verkeer is woensdagochtend helemaal vastgelopen rondom Utrecht door het boerenprotest. Op de A27 is het het drukst, daar bedraagt de vertraging momenteel meer dan twee uur, meldt de ANWB.

Maar ook op de andere snelwegen richting Utrecht is het druk, zoals op de A28 vanuit Amersfoort, evenals op de A1 en de A12. „Alle wegen naar Utrecht toe kleuren bij ons in de schermen helemaal rood”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Het aantal kilometers file dat er staat, schommelt al een tijdje rond de 400. Er stond even in totaal 450 kilometer file, maar iets voor 08.30 uur stond er nog 375 kilometer. „Maar hoe het de rest van de ochtend verloopt, is even afwachten.”

Overigens kleurt het ook rood op de A7 tussen Hoorn en Purmerend, eveneens door tractoren. Daar bedraagt de vertraging inmiddels een uur.