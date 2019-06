Verkeer op A12 stil vanwege brand in hooibalen

Op de snelweg A12 ter hoogte van Bodegraven is het verkeer gestremd vanwege een brand in de buurt van de berm. De rook belemmert het zicht op de rijbanen en levert gevaar op voor doorgaand verkeer. In beide richtingen is de weg afgesloten.

De brand woedt in een rij hooibalen, met een forse rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer is bezig met blussen en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de berm.

De situatie leidde tot kilometerslange files in de buurt van de brand. Rijkswaterstaat leidt het ingesloten verkeer weg. De oorzaak van de brand is onduidelijk.