Verkeer Midden-Nederland loopt vast

Door ongevallen op de A2 en de A27 aan het eind van vrijdagochtend loopt het verkeer in zuidelijke richting in het midden van het land vast. Dat meldt de ANWB.

De A27, Utrecht richting Breda, is ter hoogte van Lexmond geheel afgesloten nadat daar een vrachtwagen is gekanteld. Hierdoor ontstaat een lange file. Omrijden via de A2 is geen optie, nadat daar ter hoogte van knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurde. Drie rijstroken zijn afgesloten.Ook hier staat een lange file waarbij de vertraging kan oplopen tot twee uur.