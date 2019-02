Verkeer eist meerdere levens

Ongevallen hebben de afgelopen dagen aan zeker twee mensen het leven gekost. Bovendien overleed een vrouw door een eerder ongeval. Dat meldde de politie.

Een 27-jarige automobilist uit Nieuwe Pekela overleed in de nacht van zaterdag op zondag bij een ongeval in Oude Pekela. De man botste rond 3.30 uur op de W. H. Bosgrastraat op een boom.

Een 49-jarige man uit het Belgische Hamont is vrijdagavond om het leven gekomen bij een motorongeval. Dat gebeurde in de buurt van het Limburgse Nederweert, op de kruising van de Hoogbosweg en Heugterbroekdijk. De motorrijder raakte rond 17.00 uur van de weg, botste op een boom en belandde in een sloot.

Een 76-jarige vrouw die zondag 10 februari door een auto werd geschept in Renswoude is vrijdag overleden. De automobilist die haar aanreed ging er met hoge snelheid vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur op de Dorpsstraat in Renswoude. De vrouw werd na de aanrijding met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Na het ongeval pakte de politie twee mannen uit Scherpenzeel op als verdachten van de aanrijding. Later bleek dat ze niets met het ongeluk te maken hadden en werden ze vrijgelaten.