Verkeer Boskoop gehinderd door sluiten brug

Na het plotseling sluiten van de hefbrug bij Boskoop, omdat die onveilig bleek, moet het verkeer onverwacht via andere manieren de Gouwe over. Fietsers kunnen met een pontje over, en een pontonbrug voor auto’s is in de maak. De provincie maakte donderdagavond bekend de brug per direct te sluiten. Twee soortgelijke bruggen in Zuid-Holland worden nu ook onderzocht, maar die lijken vooralsnog veilig. Ook scheepvaartverkeer ligt er stil.

De constructie van de befaamde hefbrug is onveilig, meldde de provincie, die de brug beheert. Dat bleek bij een controle. In de jaren negentig is verzuimd de brug op adequate wijze te versterken toen er voetpaden aan zijn gehangen, zei gedeputeerde Floor Vermeulen donderdagavond. Ook in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn staan dit soort hefbruggen, maar volgens de provincie zijn er geen aanwijzingen dat die onveilig zijn. De noodzakelijke versterkingen zijn in elk geval in Waddinxveen indertijd wél aangebracht. Omroep West meldt dat de Alphense brug na spoedonderzoek veilig is verklaard.

Auto’s en vrachtwagens moeten tot vermoedelijk zaterdag nog omrijden en kunnen daarna de pontonbrug gebruiken. Hoelang de brug gesloten blijft, valt niet te zeggen, maar het kan weleens weken of maanden gaan duren.

De brug dateert uit 1935. De Gouwe is een gekanaliseerde rivier en een belangrijke route voor de binnenvaart. Volgens gedeputeerde Vermeulen is in Boskoop dus lange tijd sprake geweest van een onveilige situatie. „Ik ben dan ook erg geschrokken”, zei hij donderdagavond tegen Omroep West.