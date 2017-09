Verkeer A20 bij Vlaardingen vast na ongeval

Een flink ongeluk op de A20 bij Vlaardingen heeft de avondspits daar in de war gestuurd. Verkeer in de richting Gouda kwam muurvast te staan op de snelweg. Automobilisten liepen anderhalf uur vertraging op, doordat nog maar een van de vier rijstroken beschikbaar was.

Rijkswaterstaat meldde rond 18.45 uur dat het bergingswerk klaar was. Toen stond er nog wel zo’n 13 kilometer file op de snelweg vanaf Hoek van Holland, goed voor een uur oponthoud.

Bij het ongeluk waren zeker drie voertuigen betrokken.