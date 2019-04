De verbindingsweg tussen de A15 vanuit Gorinchem en de A16 richting Breda bij Ridderkerk is donderdagochtend enige tijd dicht geweest. Dat kwam doordat een vrachtwagen daar een lading appels was verloren. Het fruit lag over tientallen meters verspreid over de rijstroken. Tegen 07.45 uur was het afgevallen fruit opgeruimd en kon de weg weer open, meldt de ANWB.