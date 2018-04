Verhuizing orka Morgan was rechtmatig

Orka Morgan is niet onder valse voorwendselen verhuisd van Dolfinarium Harderwijk naar Tenerife. Het zogeheten EG-certificaat waarin de toestemming voor de verhuizing was geregeld, is geldig. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht bepaald.

De stichting Free Morgan wilde dat het certificaat nietig werd verklaard. Het dier zou in het Spaanse Loro Parque alleen worden gebruikt voor onderzoek en educatie, maar volgens de stichting is Morgan, die drachtig is, nu tegen de afspraken in terechtgekomen in een fokprogramma. „Wilde dieren zijn goud waard. Dit kalf dus zeker”, betoogde de stichting in januari.

De rechter gaat daar niet in mee. Dat de orka drachtig is, is volgens de rechtbank niet genoeg bewijs dat het opnemen in een fokprogramma van meet af aan de bedoeling is geweest.

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en werd naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. In 2011 verhuisde het dier met toestemming van het kabinet naar Tenerife.