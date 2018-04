Verhuizing mariniers gaat mogelijk niet door

Het tij lijkt te keren. De verplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen staat steeds meer op losse schroeven. Mariniers hikken aan tegen een verhuizing, omdat dit een onverantwoord grote claim legt op het thuisfront.

Het Korps Mariniers, onderdeel van de Koninklijke Marine, opent volgens planning in 2022 de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. De huidige Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn zit knel op 48 hectare, de kazerne in Vlissingen biedt straks met 70 hectare alle ruimte. En bovendien, een verhuizing naar de stad van Michiel de Ruyter, oprichter van het korps, hoe mooi wil je het hebben?

Toch is het Korps Mariniers niet blij. De legereenheid loopt leeg omdat veel manschappen een verhuizing naar Vlissingen niet zien zitten. In het eerste kwartaal zijn er 73 mariniers vertrokken, drie keer zo veel als voorgaande jaren. Het verzet tegen de verhuizing zit van hoog tot laag. Korpsadjudant Rob van Haastrecht heeft recent een brandbrief gestuurd aan het personeel waarin hij zijn zorg deelt. Onlangs heeft hij een gesprek gehad met minister Bijleveld en staatssecretaris Visser.

Mariniers vrezen dat hun partners in Zeeland geen werk kunnen vinden en dat hun koophuis er straks onverkoopbaar is. Ook zouden er te weinig geschikte schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast slechts beperkt worden geoefend.

De leegloop vindt plaats in een tijd waarin de krijgsmacht kampt met een hardnekkig gat van 5000 vacatures. Het tekort aan manschappen baart defensie grote zorgen. Niet voor niets hamerde minister Bijleveld twee weken geleden in haar defensienota op het investeren in personeel. Defensie wil een aantrekkelijke werkgever zijn om manschappen te behouden én te werven. De verhuizing, mét leegloop, staat daar haaks op.

Vlissingen is echter nog geen gelopen race. Sterker nog, de roep binnen defensie om de hele operatie af te blazen klinkt steeds luider. Het ministerie benadrukt net iets te vaak dat er „nog geen onomkeerbare stappen” zijn gezet. Pas in maart 2019, als de handtekening onder de gunning van het bouwplan staat, is sprake van een onomkeerbaar feit.

Militaire vakbonden vrezen dat een leegloop het einde van het Korps Mariniers inluidt. Het inspraakorgaan van mariniers TRMC spant daarom een arbitragezaak aan bij het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

De mariniers krijgen onverwachte steun. GroenLinks, niet het meest krijgsmacht lievende smaldeel in de Kamer, wil de verhuizing afblazen, omdat het besluit destijds met slechts „één pennenstreek” is gemaakt.

Critici klagen dat de verhuizing van de marinierskazerne medio 2012 een handjeklap is geweest tussen twee CDA’ers. Toenmalig defensieminister Hans Hillen en commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs hebben de deal in een onderonsje beklonken.

Mariniers claimen dat Den Haag nooit serieus heeft gekeken naar de businesscase voor Doorn. Modernisering van het kazerneterrein daar is te gemakkelijk van tafel geveegd. De kogel is nog niet door de kerk. Het tij lijkt echter te keren voor de zeesoldaten.