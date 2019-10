Verhuiswagen rijdt huis binnen in Amsterdam

Een verhuiswagen is in Amsterdam-Oost een woonhuis binnengereden. In het pand waren meerdere mensen aanwezig. Zij lijken ongedeerd. Volgens de brandweer is niet bekend hoe de bestuurder van de verhuiswagen eraan toe is. Ook is nog niet duidelijk of er meer inzittenden in het voertuig zijn.

De brandweer bekijkt hoe de mensen in de woning naar buiten kunnen worden gebracht. Hoe het kon gebeuren dat de verhuiswagen tegen het huis op de hoek van de Roetersstraat met de Nieuwe Achtergracht botste, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerster van de brandweer lijkt er sprake van flinke schade.