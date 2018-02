Verhoor Sonja Holleeder openbaar

Het verhoor van Sonja Holleeder in de rechtszaak tegen haar broer Willem kan in het openbaar plaatsvinden. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald.

De advocaat van Sonja Holleeder had in verband met de veiligheid en privacy van zijn cliënt gevraagd om de getuigenis achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, dus buiten de aanwezigheid van pers en publiek.

Het verzoek van de raadsman, Willem Jebbink, gold ook voor Holleeders jongste zus Astrid en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog. Het Openbaar Ministerie steunde het verzoek.

Volgens de rechtbank moet alleen om zwaarwegende redenen worden afgeweken van het in de wet verankerde principe van openbaarheid. De veiligheidsrisico’s die een openbaar verhoor van de drie vrouwen met zich zouden meebrengen zijn volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt.

Daarbij zijn er minder vergaande maatregelen getroffen. Zo zijn de getuigen alleen zichtbaar voor de rechters, de officieren van justitie en de advocaten van Holleeder. De getuigen zitten tijdens het verhoor in een afgeschermde speciale cabine. Willem Holleeder zelf kan zijn „lievelingszussie” maandag niet zien.

De stem van Sandra den Hartog zal vervormd worden. Haar stem is nog niet bekend bij het grote publiek. Die van Holleeders zussen zijn dat wel, via naar de media gelekte geluidsopnamen, die Sonja en Astrid tijdens gesprekken met Holleeder stiekem hebben gemaakt.

Gerechtigheid voor haar kinderen, dat was voor Sonja Holleeder de doorslaggevende reden om te getuigen tegen haar broer Willem. Ze houdt haar broer verantwoordelijk voor de moord op Cor van Hout, haar partner en vader van haar kinderen, in 2003. „Mijn broer ging veel te ver. De moord op Cor, daar moet hij voor boeten.”

Uit angst voor haar broer heeft ze naar eigen zeggen meer dan tien jaar gewacht met naar de politie stappen. Sonja, haar zus Astrid en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog zitten in een beschermingsprogramma voor getuigen.

Op de vraag van de rechtbank waarom ze niet eerder verklaringen heeft afgelegd is ze heel stellig: „Als ik naar de politie was gestapt, had ik hier niet meer gezeten.”