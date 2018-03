Verhoor Astrid Holleeder stopt abrupt

Het getuigenverhoor van Astrid Holleeder is abrupt tot een einde gekomen. Ze zat „er echt wel doorheen”, zei ze vrijdag na een urenlang verhoor.

Astrid Holleeder, die belastend verklaarde over haar broer Willem, zei maandag al dat ze wordt gehinderd door een ontsteking aan haar schouder. Haar verhoor wordt volgende week vrijdag voortgezet. Het Openbaar Ministerie (OM) zou haar dan direct bij aanvang ondervragen. Maar nu wordt eerst nog het verhoor vervolgd door raadsman Sander Janssen van Willem Holleeder. Hij verwacht dan nog ongeveer anderhalf uur nodig te hebben.

De raadsman kreeg vrijdag opnieuw nul op het rekest van het OM over de deal die in 2011 met Sonja Holleeder is gesloten over de criminele erfenis van Cor van Hout. Begin deze week bleek onder meer dat Sonja Holleeder eind 2016 een boete heeft gekregen, maar niet waarom en waarvoor. Vrijdag wilden de aanklagers daar verder niets aan toevoegen, behalve dat de boete is opgelegd voor valsheid in geschrifte.

Janssen eiste opnieuw meer toelichting en openheid van zaken. Hij vermoedt dat de zussen liegen om hun broer een financieel motief voor de moord op Cor van Hout in de schoenen te kunnen schuiven. „Hier kunnen belangen een rol spelen die de rechtbank zou moeten weten”, zei Janssen. De rechtbank beslist hier volgende week vrijdag over.

De rechtbank hoopt dan ook in het hoofdgebouw aan de Parnassusweg een zaal te hebben ingericht, waar belangstellenden via een videoverbinding het proces tegen Willem Holleeder ook kunnen volgen. Voor de gerechtsbunker in Osdorp verzamelden zich de afgelopen weken steeds meer mensen, van wie velen wegens ruimtegebrek niet konden worden toegelaten.