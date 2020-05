Verhoogde concentraties lood bij 11 Utrechtse scholen

Onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht heeft bij elf scholen in de stad verhoogde concentraties lood in leidingwater aangetoond. In een school lag zeker een loden leiding. Die is opgespoord en inmiddels vervangen. Ook waterbedrijf Vitens heeft een loden leiding moeten vervangen. Bij de andere schoolgebouwen volgt nog nader onderzoek, omdat daar niet direct verkeerde leidingen werden gevonden. Dat heeft wethouder Eelco Eerenberg dinsdag de gemeenteraad in een brief laten weten.

De betreffende scholen zijn overgegaan op water uit flessen. Lood is namelijk ongezond, vooral voor kinderen.

Daarom laat de gemeente ook 1500 kinderspeelplaatsen onderzoeken of daar misschien lood in de bodem zit. Ook heeft ze alle kinderopvangorganisaties aangeschreven om hun leidingen te controleren. Er heeft zich nog geen organisatie gemeld, aldus de wethouder Volksgezondheid.

Hij laat bovendien nog eens 175 gemeentelijke panden onderzoeken op de aanwezigheid van oude pijpen. "Wij willen geen loden drinkwaterleidingen. In Utrecht willen we een gezonde leefomgeving voor iedereen."