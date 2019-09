’Verhoog lonen en investeer in werkenden

De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland „verslaafd blijft aan flexwerk”. Dat zegt vakbond CNV in een reactie. FNV wil vooral dat de lonen worden verhoogd en dat de overheid daarbij het goede voorbeeld geeft.

Een kwart van alle werkenden, 2 miljoen mensen, heeft een onzeker contract. „Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. CNV wil dat het kabinet harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast pleit CNV voor een opleidingsbudget van 1000 euro voor iedere Nederlander.

FNV hamert op hogere lonen. Verder ziet de bond in de miljoenennota tekenen dat het kabinet meer wil doen voor werkenden. „De voorzichtige beperking van de zelfstandigenaftrek in combinatie met de verhoging van de arbeidskorting zorgt ervoor dat het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen kleiner wordt”, stelt voorzitter Han Busker.

Vakbond De Unie sluit zich bij de kritiek op de koopkrachtmaatregelen aan en roept op tot ontwikkeling van werknemers en lastenverlichting. „Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing”, stelt voorzitter Reinier Castelein.

Ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meer investeringen in werkenden. Het kabinet moet volop investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat ze gezond tot aan hun pensioen kunnen werken. Volgens de VCP zouden investeringen onder andere moeten gaan naar maatregelen om de werkdruk te verlichten. VCP luidt ook de noodklok over de slechte staat van grote pensioenfondsen, die het gevolg zou zijn van „rigide regels”.