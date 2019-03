Verhoeven toont Schamerkat in Hermitage

Kunstenaar Helen Verhoeven exposeert vanaf donderdag in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling, getiteld Schamerkat, is een reactie op De schatkamer! die momenteel meesterwerken toont uit de Hermitage in Sint Petersburg.

Verhoeven maakte tientallen nieuwe „spraakmakende” werken, onder meer schilderijen, glas-in-loodwerken, neonkunst, textiel, keramiek, stopmotionfilm en sculpturen. Samen vormen ze een installatie, die de kunstenaar (1974) heeft gemaakt na het winnen van de ABN AMRO Kunstprijs. In haar werk koppelt ze eeuwenoude thema’s over man en vrouw, klassieke schoonheid en macht en onmacht aan de actualiteit.

Met De schatkamer!, waarin 25.000 jaar kunstgeschiedenis voorbij komt, viert de Hermitage Amsterdam zijn tienjarig bestaan. Schamerkat is tot en met 5 januari te zien.