Verhitting tumoren lijkt goed alternatief

Tumoren in de lever die ontstaan bij dikkedarm- en endeldarmkanker hoeven niet altijd te worden weggesneden, maar kunnen ook met verhitting worden bestreden. Dat stellen onderzoekers Martijn Meijerink (interventieradioloog) en Petrousjka van den Tol (chirurg) van het VUmc in Amsterdam.

Ze willen met een groot onderzoek definitief aantonen dat beide behandelingen even goed zijn, want dan mag ook verhitting volop worden toegepast. Ze hebben een subsidie ontvangen van 580.000 euro van een bedrijf om dat onderzoek te doen.

„Als een uitzaaiing van darmkanker in de lever door een chirurg weggesneden wordt, bestaat er een reële kans op complicaties en zelfs overlijden als gevolg van de operatie. Voor de nieuwe methode is geen operatie nodig. De radioloog kijkt met een CT-scan waar de tumor zich in de buik bevindt en prikt een naald door de huid in de tumor, met als doel deze te vernietigen door verhitting. De kans op complicaties van deze ingreep is klein”, aldus het VUmc.