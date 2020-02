‘Verhitten van grond helpt bij bestrijding Japanse duizendknoop’

Een innovatieve verhittingstechniek helpt om de schadelijke Japanse duizendknoop te verwijderen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

De plant is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt aan onder meer gebouwen, leidingen en wegen. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. De universiteit heeft onderzocht of met duizendknoopresten besmette grond via verhitting met een mobiele installatie zodanig gereinigd kan worden dat er geen levensvatbare resten meer in voorkomen.

De verzamelde grond is eerst gezeefd en daarna behandeld met het prototype van de mobiele verhittingsinstallatie. Na deze behandelingen is de grond gedurende ruim zeven weken onderzocht of de plant opnieuw ging groeien. Het verhitten van de grond na het zeven bleek te leiden tot een zeer sterke afname van het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten. Het aantal nam af met 99 procent.

Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald wordt, hangt volgens de onderzoekers af van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Japanse duizendknoop wordt ontgraven. Ook is het belangrijk dat er een aanvullend nazorgplan wordt ontwikkeld voor de situaties waarin een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft.