Verhalen schade ICT-fiasco kansloos

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) gaat niet proberen om de schade te verhalen van het ICT-fiasco met de modernisering van de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP). Hij volgt het advies van de landsadvocaat die zegt dat het „zeer waarschijnlijk” niet mogelijk is om externe partijen aansprakelijk te stellen.

De modernisering van de BRP, het bevolkingsregister, is uitgelopen op een mislukking en inmiddels stopgezet. Met het project, dat zich jaren heeft voortgesleept, waren vele tientallen miljoenen gemoeid. Op aandringen van Kamerleden is nog een keer goed gekeken of er schade te verhalen is.

De landsadvocaat heeft aan Knops gemeld dat „door de aanpak van inhuur van IT-personeel en adviseurs de Staat in feite zelf het risico draagt voor slagen of voortijdig stoppen van het project”. Ook zijn „afspraken gemaakt die de schadeaansprakelijkheid sterk beperken”.