Verhaal Veluws boerenleven moet verder verteld worden

Het eierschandaal in de pluimveesector draagt bij aan het negatieve imago van boeren bij het Nederlandse publiek. Laten zien hoe belangrijk die agrariërs zijn, is één van de doelstellingen van het oogstfeest dat het boerderijmuseum in Oldebroek morgen houdt.

Een van de bezoekers is CDA-parlementariër Von Martels. Nicolet Hoorn en Jan van Ommen van de stichting Boerderijmuseum De Bovenstreek zijn blij met de komst van de jonkheer en veehouder uit Dalfsen. „Het is een man die in de Tweede Kamer zit om het juiste verhaal over het boerenbedrijf te vertellen.”

Imago

Want aan de beeldvorming rond de boeren in ons land schort het nog weleens bij het grote publiek, constateren Hoorn en Van Ommen. Een negatief imago dat vaak wordt gevoed door de excessen die zich bij tijd en wijle in de agrarische wereld voordoen, zoals momenteel in de pluimveesector.

Dat dit beeld is ontstaan over de agrarische wereld komt volgens Hoorn onder meer omdat „veel stedelingen het contact met de natuur helemaal kwijt zijn.”

In het Oldenbroekse boerderijmuseum krijgen bezoekers een beeld van het boerenleven toen en nu. „Wij willen laten zien hoe er in het verleden werd geleefd en gewerkt op de boerderij, waar voedsel werd geproduceerd. En hoe ons land nog steeds een belangrijke rol vervult in de voedselvoorziening.”

Het museum wil vooral de boerengeschiedenis van Nederland vertellen. „Daardoor kweek je onderling begrip”, betoogt voorzitter Hoorn.

Boerenleven

Met onder meer educatie, voorlichting, tentoonstellingen en oogstfeesten wordt dat boerenleven in de regio inzichtelijk gemaakt. Jongeren uit diverse plaatsen in de kop van de Veluwe zijn daar ook in geïnteresseerd, stellen Van Ommen en Hoorn.

„De deelname aan het educatieprogramma loopt als een trein”, zegt voorlichter Van Ommen. „Wekelijks komen er zo’n zestig jongeren uit Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde, verdeeld over vier verschillende groepen, om iets op te steken van het boerenleven van vroeger. De kinderen zijn heel enthousiast als ze bezig zijn”, zegt Van Ommen, zelf geboren en getogen in de gemeente Oldebroek.

Oogstfeest

Op het jaarlijkse oogstfeest komen elk jaar zo’n 4000 bezoekers af, een kwart van het totale aantal personen dat per jaar het boerderijmuseum bezoekt.

Een nieuwe activiteit morgen is het zogeheten weilandsurfen, waarbij de deelnemers zich staande moeten zien te houden op een kleed dat wordt voortgetrokken door drie Belgische werkpaarden. „We proberen zo ook voor tieners wat te organiseren. Kinderen van de basisschoolleeftijd komen toch wel mee met hun ouders”, licht Hoorn deze activiteit toe.

Oude ambachten

Belangrijk vindt Van Ommen dat er ook aandacht blijft voor oude ambachten en klederdracht. Het boerderijmuseum gaat er prat op een van de grootste collecties klederdracht in bezit te hebben.

Morgen lopen de ruim honderd vrijwilligers van het museum in kledij uit oma’s tijd. De Bovenstreek heeft een eigen klederdrachtgroep met de naam Veluws Schoon, die regelmatig het land in trekt om te tonen welke kleding er in vroeger dagen op de Veluwe werd gedragen. „Het oude moet blijven voortleven.”