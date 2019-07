„Verhaal over besmette zandmonsters Vink rookgordijn”

Zonder dat ze elkaar erover spraken, geven twee betrokkenen bij de Barneveldse zandaffaire hetzelfde oordeel. De conclusie van ingenieursbureau Tauw dat de monsters van de omstreden partij grond van zandleverancier Vink in het laboratorium zijn besmet met de giftige stof styreen, is in hun ogen „een rookgordijn”.

Het staat heel duidelijk in het rapport van de toezichthoudende Gelderse Omgevingsdiensten dat in november door het tv-programma Zembla werd onthuld, meent forensisch expert Ton Diepeveen. Keuringsbureau Certicon in Ede controleerde het analyseproces rond de zandmonsters en het monsternametraject en zag geen aanleiding om te veronderstellen dat er fouten zijn gemaakt die leidden tot de vaststelling van onjuiste styreenwaarden.

Diepeveen, die als deskundige meewerkte aan de Zembla-documentaire over de zandkwestie en als PVV-statenlid in Gelderland de zaak kritisch volgt, hecht weinig waarde aan de verklaring van het laboratorium dat mogelijk vermenging van de monsters van Vink met andere monsters met zeer hoge concentraties styreen heeft plaatsgevonden. „Dat kan niet geheel worden uitgesloten, schrijft het lab inderdaad in een reactie aan Certicon, maar het blijft in dezelfde zin verwijzen naar de gevolgtrekking van destijds, op grond van de reguliere controlemonsters, dat de gevonden gehaltes correct waren.”

Getuigenverhoor

Eigenlijk boeit het Diepeveen weinig. „We moeten terug naar de basis. Voor Vink was die styreenpiek vervelend. Het liet het zand daarom opnieuw keuren, maar volgens een ander protocol. Dat was tegen de regels. Herkeuren mocht, maar dan met hetzelfde protocol. Dan had het gemiddelde van de twee keuringen als uitkomst gegolden en was de styreenwaarde van het monster nog te hoog geweest. Het zand had zodoende nooit in een nieuwbouwwijk mogen worden toegepast.”

„De feiten liggen er”, zegt ook Eric Groen, woordvoerder van de Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond. „Vink wil maar al te graag de boel verkleinen. We blijven bij de hoofdzaak en laten ons niet afleiden. Het door ons aangevraagde getuigenverhoor van betrokkenen onder ede wordt steeds belangrijker. Voor het gemak spreekt Vink ook niet meer over alle andere stoffen die onder meer in Achterveld (gemeente Leusden), Ede en Veenendaal gevonden zijn: DDT, tetrachlooretheen en allerlei zware metalen.”

Geloofwaardig

Ook Groen beroept zich op het rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten. „Het lab stelde in 2017 dat er geen fouten waren gemaakt. Nu verklaart het dat er mogelijk wel styreen in het monster zat. Hoe geloofwaardig is dat nu we enkele jaren verder zijn? Bovendien trof onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV recent nog styreen aan in een grondmonster in de straat Ternate in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld.” Vink bestrijdt dat overigens, omdat Tauw bij bodemonderzoek op dezelfde plek geen styreen vond.