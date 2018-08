Vergoedingsplan Menzis stuit op veel kritiek

Het plan van zorgverzekeraar Menzis om de kosten voor behandeling van depressies en angsten te vergoeden op basis van het behaalde resultaat stuit op forse kritiek. De financiering gebeurt nu op basis van het aantal behandelingen.

„Wij zijn bezorgd over deze perverse prikkel. Ggz-aanbieders worden beloond als de behandeling sneller verloopt. Zij zouden dus de voorkeur kunnen geven aan lichte gevallen in plaats van patiënten met zware psychische problemen”, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De organisatie noemt het wel positief dat de kwaliteit van de behandeling en de patiënttevredenheid tijdens de behandeling regelmatig worden getoetst.

Professor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), noemt de plannen van Menzis „zeer gevaarlijk”. Hij wijst erop dat je het behandelen van depressies niet kunt vergelijken met bijvoorbeeld het vervangen van een heup. „Het zou een verstandige maatregel zijn als iemand op de wereld mij kon vertellen hoe een depressie ontstaat, bij wie, hoe ernstig die wordt en hoelang die gaat duren. Maar die kennis is er gewoon niet.”

Hij ziet ook totaal niet voor zich hoe de nieuwe financieringsmethode patiënten zou kunnen helpen, zegt hij. Geestelijke hulp hoort volgens hem bij uitstek niet thuis in de wereld van de marktwerking en de commercie. Hulpverleners nemen inspanningsverplichtingen op zich en daarmee moet worden omgesprongen „volgens het principe van de barmhartigheid”.

Maar volgens Menzis wordt het belang van de patiënt met het nieuwe plan meegewogen. „Met de gezondheidszorg is veel geld gemoeid. Dat geld moet worden ingezet om de uitkomst voor de patiënt te verbeteren”, zegt een woordvoerder. Volgens hem leidt deze maatregel er niet toe dat nu alleen de „makkelijke patiënten” worden behandeld. „Zware patiënten zijn voor de specialist een grotere uitdaging en hij wordt dan ook zwaarder beloond bij een goed resultaat.”

Het resultaat wordt gemeten op basis van meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld klachtvermindering, kwaliteit van leven en tevredenheid van de cliënt.

De verzekeraar heeft hierover voor de komende drie jaar afspraken gemaakt met achttien organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om behandelingen van niet-chronische depressies en angsten die korter dan een jaar duren. Menzis is naar eigen zeggen de eerste zorgverzekeraar die in de geestelijke gezondheidszorg op resultaat gaat financieren. Bij behandelingen voor bijvoorbeeld heupblessures gebeurde dit al.